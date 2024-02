Turismo | Confcommercio | inizio 2024 banco di prova per vacanze

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 feb. (askanews) – Con una Pasqua particolarmente bassa, Carnevale nella seconda settimana di febbraio e uno stato dell’innevamento non ovunque soddisfacente, il primo trimestre dell’anno rappresenta un verodiper ledei nostri connazionali. Dopo la generosa ripresa di Natale e Capodanno – nonostante le oltre 300.000 disdette last minute causa epidemia influenzale – la domanda didegli italiani sembrerebbe tenere anche per ilanche se conpiù brevi, frazionate in più partenze e meno concentrate nelle date clou. Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’Osservatorioin collaborazione con Swg per il primo trimestre. Saranno, infatti, 13 milioni gli italiani ...