Turismo | 20 | 6 milioni di partenze tra gennaio e marzo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Con una Pasqua particolarmente bassa, Carnevale nella seconda settimana di febbraio e uno stato dell’innevamento non ovunque soddisfacente, il primo trimestre dell’anno rappresenta un vero banco di prova per le vacanze dei nostri connazionali. Dopo la generosa ripresa di Natale e Capodanno – nonostante le oltre 300.000 disdette last minute causa epidemia influenzale – la domanda didegli italiani sembrerebbe tenere anche per il 2024 anche se con vacanze più brevi, frazionate in piùe meno concentrate nelle date clou. Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’OsservatorioConfcommercio in collaborazione con Swg per il primo trimestre 2024. Saranno, infatti, 13gli italiani che, tra, effettueranno una o più vacanze per un totale di ...