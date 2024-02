Tumore al pancreas | scoperto nuovo potenziale trattamento

(Di sabato 3 febbraio 2024) Da un farmaco utilizzato per l'angina pectoris ha preso l'avvio una ricerca per mettere a punto unper l'adenocarcinoma duttale pancreatico

Una rete oncologica per garantire ai malati di tumore al pancreas il miglior percorso terapeutico possibile in Lombardia, con centri diffusi sul ... (ilgiorno)

Da un farmaco utilizzato per l'angina pectoris ha preso l'avvio una ricerca per mettere a punto un nuovo trattamento per l'adenocarcinoma duttale pancreatico ...A confronto oncologici, pazienti e rappresentanti Istituzioni su medicina di precisione e test diagnostici Massima attenzione alla salute dei cittadini, allo sviluppo di una maggiore consapevolezza e ...Uno studio ha rivelato dati riguardanti l'aumento della mortalità per tumore al colon-retto tra i giovani adulti europei.