Tullio De Piscopo apre il carnevale a Bergamo | dall’8 al 13 febbraio oltre 30 eventi per i bimbi e le famiglie

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024). “Una città che fa crescere la creatività delle nuove generazioni e si prende cura del talento che c’è in ogni bambino sarà sempre una Capitale della Cultura”. Così Nadia Ghisalberti, assessora alla cultura del Comune di, annuncia l’inizio di “Che spettacolo il 2024!”, che conferma il proseguimento della progettualità diBrescia Capitale Italiana della Cultura e, in particolare, delle iniziative dedicate a bambini, adolescenti e alle. Primo grande appuntamento in calendario è ilche animerà la cittàal 1330in programma che compongono una proposta culturale ed educativa varia e inclusiva in teatri, musei, biblioteche, cinema e centri culturali. Nel giorno di ...