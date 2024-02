Tuffi | Tocci-Marsaglia si giocano la qualificazione a Parigi 2024 | i pass in palio nel sincro e chi è già ai Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) I Mondialidiin corso a Doha, in Qatar, mettono inper le Olimpiadi di: la coppia azzurra in gara nelmaschile del trampolino da 3 metri sarà composta da Lorenzoe Giovanni, che ai Mondiali dello scorso anno chiusero sesti e non colsero ilolimpico. Il podio dei Mondiali 2023 di Fukuoka è stato composto da Cina (Long Daoyi/Wang Zongyuan), Gran Bretagna (Anthony Harding/Jack Laugher) e Francia (Jules Bouyer/Alexis Jandard), ma dato che la Francia ha il posto riservato come Paese ospitante, laè andata agli Stati Uniti (Tyler Downs/Greg Duncan), quarti. Se lo scorso anno erano tre iin, in ...