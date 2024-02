Tuffi | Tocci e Marsaglia si fermano ad un passo dal podio dal metro ai Mondiali Cina mai così male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Giovannie Lorenzoassaporano la medaglia mondiale, ma sia pochissimi punti dalnella gara delmaschile aidi Doha. Una gara comunque eccellente per i due azzurri, che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Un risultato che dà comunque fiducia in vista delle prossime gare, in particolare quella di domani del sincro da tre metri, dove c’è in palio il pass olimpico. A trionfare è stato il messicano Osmar Olvera Ibarra, che ha dominato la finale dopo aver concluso al primo posto l’eliminatoria. Una prestazione eccezionale quella di Olvera Ibarra, che ha chiuso con il punteggio totale di 431.75, unico a superare il muro dei 400 punti. Eccezionale soprattutto il doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 80 punti e anche il ...