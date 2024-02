Tuffi | Tocci con un pizzico di rammarico | “Il terzo tuffo ha compromesso il risultato” Marsaglia sereno | “Buona prestazione”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 18.15: Per questa giornata è tutto, grazie per ... ()

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 17.32: In difficoltà Celaya che sbaglia ... (oasport)

Tuffi - Tocci-Marsaglia si giocano la qualificazione a Parigi 2024 : i pass in palio nel sincro e chi è già ai Giochi

I Mondiali 2024 di Tuffi in corso a Doha, in Qatar, mettono in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi: la coppia azzurra in gara nel sincro ... (oasport)