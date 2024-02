Tuffi | Tocci chiude l’eliminatoria dal metro al secondo posto In finale anche Marsaglia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo una prima giornata dei Mondiali dia Doha con pochi sorrisi per l’Italia, la seconda si apre completamente in maniera diversa. Giovannie Lorenzohanno staccato il biglietto per ladal, con soprattutto il calabrese che è stato protagonista di un’eliminatoria semplicemente straordinaria e chiusa alalle spalle del messicano Osmar Olvera Ibarra. Davvero una prestazione fenomenale quella di, che ha concluso la sua eliminatoria con un punteggio complessivo di 385.05 e l’azzurro poteva tranquillamentesfondare il muro dei 400 punti senza un errore nel doppio e mezzo indietro raggruppato. Ottimi davvero il doppio e mezzo rovesciato raggruppato e il triplo e mezzo avanti ...

Il Diving Meet 2023 di Tuffi , andato in scena a Madrid , in Spagna, ha riservato all’Italia ben tre podi : successo per la coppia composta da Andreas ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI NUOTO (TUTTE LE SPECIALITÀ) 10.11: Tanti spruzzi in ingresso in acqua per il ... (oasport)

Non si tratta di una medaglia, ma è certamente una grande soddisfazione per l' Italia quella che è arrivata dal nuoto in acque libere dove Arianna Bridi ha centrato il pass per le Olimpiadi Estive di ...Le eliminatorie dal metro maschili aprono il programma della seconda giornata dei 21esimi Mondiali all'Hamad Aquatic Center di Doha. Arrivano finalmente sorrisi azzurri con un fantastico Giovanni Tocc ...Non è andata nel modo sperato la prima giornata dei campionati mondiali di sport acquatici per l'Italia. In quel di ...