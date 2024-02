Tuffi | Timbretti Gugiu Pesce ottavi nel sincro misto dalla piattaforma Primo oro cinese ai Mondiali di Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Arriva la prima medaglia d’oroai Mondali didi. A salire sul gradino più alto del podio sono Jiaqi Zhang e Huang Janjie, che trionfano nel. Una gara storica, perchè la coppiaha realizzato il punteggio più alto di sempre in un Mondiale, chiudendo con 353.82. Da sottolineare come Huang Janjie sia ancora tredicenne, ma il giovanissimo tuffatoreha impressionato in coppia con la sua connazionale. Cinquecon voti mai sotto l’otto ed è spuntato anche un dieci negli obbligatori. Eccezionale il triplo e mezzo ritornato raggruppato, con il quale hanno ottenuto 87.36 punti. Medaglia d’argento per la Corea del Nord con la coppia Jin Mi Jo e Yong Myong Im con ...