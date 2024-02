Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Olvera vince nel trampolino 1m maschile | ai piedi del podio l’Italia con Tocci quarto e Marsaglia quinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il messicano OsmerIbarrala medaglia d’oro nel1mdideidi. Dopo il primo posto nelle eliminatorie,ha dominato anche in finale rimanendo in testa dall’inizio alla fine e ha chiuso con 431.75, nettamente davanti agli inseguitori. Medaglia d’argento con 395.70 per l’esperto cinese naturalizzato australiano Li Shixin, già campione iridato a Shanghai 2011 e Barcellona 2013. Completa ilil britannico Ross Haslam, che si prende la medaglia di bronzo con 393.10 punti. Grande gara per i due azzurri Giovannie Lorenzo, che chiudono aidelrispettivamente in ...