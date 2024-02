TS – Inter-Juve | Alcaraz e Djalò subito convocati! La lista di Allegri

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-04 00:40:28 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: MILANO – Con poco meno di 24 ore di anticipo rispetto al fischio d’inizio del Derby d’Italia, lantus è arrivata a Milano. Insieme al tecnico bianconero Massimilianohanno viaggiato 23 calciatori, praticamente tutta la rosa a eccezione degli infortunati De Sciglio e Kean e degli squalificati per le note vicende extra-campo Fagioli e Pogba. Presenti Chiesa e Rabiot, assenti nelle ultime uscite, rispettivamente, per problemi al ginocchio e al polpaccio, così come i due nuovi acquisti, Tiagoe Carlos, i convocati Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso,.Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, ...

Ismael Bennacer dopo la vittoria del Milan contro il Frosinone in un’intervista su DAZN ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Juventus in ... (inter-news)

Inter-Juventus è la ventitreesima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si ... (inter-news)

Atteso, come sempre, il derby d'Italia. Prima contro seconda, Inter contro Juventus, ma per i due allenatori non sarà decisiva e lo hanno detto entrambi alla vigilia della sfida di San Siro. Inzaghici ...La partita si potrà vedere su Dazn e attraverso il nuovo canale "Zona Dazn" presente su Sky (canale 214) previo pagamento di un abbonamento supplementare; in streaming su Dazn. "Abbiamo grande rispet ...Il difensore del Milan, Matteo Gabbia è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta con il Frosinone. Le sue parole: Sull'ottimo rendimento dal ritorno ...