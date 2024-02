Trivelle in Adriatico | la feroce protesta dei sindaci di centro-destra contro il Governo | “Il mare arriverà a Bolzano e Venezia sparirà”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 A Roma è stata approvata la conversione in legge del decreto Energia, che dà il via libera alle estrazioni di gas in, ma iin Polesine sono sul piede di guerra. In prima fila ci sono proprio idel, preoccupati per i danni al litorale e per il fenomeno in atto della subsidenza, cioè dell’abbassamento del terreno. Fortemente contrario anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, dopo la consulenza l’anno scorso di una commissione di esperti, è fortemente convinto che lenon devono riprendere a pompare gas al largo del Delta del Po. Le proteste trasversali deidie sinistra Massimo Barbujani, sindaco di Adria rieletto a maggio 2023 con ...