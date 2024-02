Trivelle in Adriatico | il fronte bipartisan per il no si riunisce ad Adria | non solo la Regione | in piazza una ventina di sindaci

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il presidente dellaVeneto, il leghista Luca Zaia, non ha partecipato alla marcia contro la ripresa delle trivellazioni inche si è svolta ad, ma ha mandato l’assessore al territorio, Cristiano Corazzari. Oltre a portare il saluto del governatore, Corazzari ha ribadito la posizione della giunta veneta che è contraria alle estrazioni di gas, anche perché una commissione di esperti ha concluso che non vi sono elementi per escludere danni gravi all’ambiente. La posizione di Zaia è nota da tempo ed è in controtendenza rispetto alla maggioranza governativa che a Roma ha appena fatto approvare il Decreto energia che consente di liberalizzare lo sfruttamento al largo del Polesine.ha ospitato un corteo e una serie di interventi inche hanno dato il segno ...

