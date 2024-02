Tributo a Michael Jackson | “Re del pop’’ | Sarà un vero concerto su di lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 febbraio 2024) Milano – Auguri, Jacko… In Italia per uno spettacolo musicale non è agevolissimo competere dai palchi con il Festival di Sanremo in tv. Ma il“Human Nature Live Show” in programma martedì prossimo agli Arcimboldi di Milano e mercoledì al Gran Teatro Morato di Brescia ha valide frecce al suo arco per resistere all’attacco mediatico del gran circo di Amadeus. E questo grazie innanzitutto ad un repertorio a prova di bomba eseguito dal vivo oltre all’opportunità, soprattutto per i fans più giovani, di farsi un’idea di cosa è stato il “Re del Pop” fino a quella maledetta intossicazione di propofol (anestetico assunto per combattere l’insonnia) che se l’è portato via nel 2009 a cinquant’anni. Un’esperienza immersiva nell’epopea di “Billie Jean” e “Don’t stop ‘til you get enough” capace di andare oltre i racconti ...