Triathlon | una questione di famiglia Elena e Aldo ai mondiali sulla neve

(Di sabato 3 febbraio 2024) Campioni italiani di Wintera Forni di Sopra, in provincia di Udine. FesteggianoNobili edGaragnani, festeggiano come tanti. Ma in realtà, 67 anni, dentista, ed, 58, restauratrice, hanno un motivo in più per essere se non felici quantomeno rari. Già, perché ci siamo dimenticati di sottolineare il fatto che, entrambi punti di forza della società Tribo Bologna, nella vita di tutti i giorni sono moglie e marito. Condividono non solo la quotidianità, ma anche gli allenamenti, la fatica con lo sci nordico, i sacrifici che solo chi pratica sport estremi è costretto ad affrontare ore e ore di sudore. Senza dimenticare che inci sono pure quattro figli: Antonio, Angelica, Andrea e Alberto. Non ...