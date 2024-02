Treviso | dal 1° marzo la mostra “Futurismo di carta” | l’aeropittura e le imprese degli aviatori | nuovi eroi

«La sua modernità sta nell’aver inteso che allora come oggi il fascismo non è soltanto questione di ideologia, ma anche di opportunismo, inettitudine amministrativa e abuso di potere. Il suo radicalis ...Fabrizio Biscaro condannato a 25 anni dal tribunale di Treviso per l’omicidio di Moriago. La mamma della vittima: «Spero almeno sconti tutta la pena in carcere» ...Nel tardo pomeriggio di venerdì 2 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vicenza a Vedelago, in provincia di Treviso, per un incendio divampato all’interno di un magazzino di edilizia.