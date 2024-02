Trentenne trovato incosciente per strada | giallo sulle cause

(Di sabato 3 febbraio 2024) Grosseto, 3 febbraio 2024 – Un uomo di 30 anni è statosullaprovinciale 70 nel comune di Cinigiano (Grosseto) con accanto un monopattino. E' successo questa mattina verso le ore 9. Dopo l'intervento dei sanitari, l'uomo ha ripreso conoscenza ed è stato portato con l'elisoccorso Pagaso 1 all'ospedale delle Scotte di Siena in codice 2. Sul posto anche l'automedica di Castel del Piano, l'ambulanza della Misericordia di Cinigiano e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

