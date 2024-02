Tredicenne uccide un nonno sull’autobus a colpi di pistola | “Bloccava il passaggio con la gamba”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ha 13 anni il ragazzo accusato di aver ucciso un 60enne a Denver, nel Colorado, perché stava bloccando con lailnel corridoio di un autobus. Richard Sanchez, questo il nome dell’anziano, stava viaggiando sul pullman sabato 27 gennaio, riporta il New York Post citando Fox 31. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18:41 all’incrocio tra South Federal Boulevard e West Mississippi Avenue, a circa 3 miglia dall’Empower Field at Mile High, lo stadio dei Denver Broncos. Sanchez è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Una seconda persona è stata ferita e medicata sul posto senza necessità di un trasporto in ospedale. I parenti della vittima sono stati informati dell’accaduto solo alcuni giorni dopo, quando ne hanno denunciato la scomparsa. La polizia ritiene che la discussione tra il presunto assassino e Sanchez ...