Trecento stomizzati uniti | Il tumore si vince

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si è svolta a Cesena l’assemblea annuale dell’Associazione di volontariato Acistom, che da 46 anni opera per la prevenzione dele sostegno a incontinenti e, riunendo quasipersone. Giordana Giulianini, è fondatrice, anima e instancabile presidente. I volontarihanno venduto 9mila biglietti della lotteria in giro per la città e durante eventi e manifestazioni, il cui introito serve per le attività sociali annuali, fra cui gite, incontri, momenti conviviali e culturali. I saluti dell’amministrazione comunale sono stati portati dall’assessora Carmelina Labruzzo. I relatori hanno affrontato il tema "Prevenire è vivere. Ilsi puòre: vieni con noi". Il dottor Carlo Lusenti, direttore di urologia all’ospedale Bufalini, ha ringraziato Acistom, tra gli sponsor per ...