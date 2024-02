Tre club di Serie A su Zaniolo | c’è anche il Napoli

NOVE Comedy Club è una serie comica la cui quinta puntata va in onda in chiaro su NOVE stasera , giovedì 1 febbraio 2024, alle ore 21,25 in prima tv. ... (ascoltitv)

Il presidente del Fenerbahce Ali Koç è tornato a parlare del trasferimento di Rade Krunic dal Milan al club turco per poco più di 2 milioni di euro, un'affare secondo il presidente del club di Istanbu ...Il sudafricano Dylan Frittelli inserisce le marce alte e si prende la testa solitaria dopo tre giri del Bahrain Championship 2024. Lunga trasferta mediorientale quasi agli sgoccioli per i golfisti del ...Chi è il 18enne belga che dribbla ed esulta come Doku. Kums: "Uno come lui non si vede spesso nel calcio moderno" ...