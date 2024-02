Trattori e balle di fieno al casello di Orte | agricoltori in protesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Circa trecentoe un migliaio di persone, trae allevatori, hanno bloccato il traffico davanti alautostradale didell'autostrada A1. I mezzi, stando a quanto si apprende dai manifestanti sul posto, sono arrivati intorno alle 14:30. Provenivano dall'Umbria, oltre che dalle zone del Lazio in, il viterbese, il reatino e il frusinate. Il blocco è andato avanti a singhiozzo, poiché la polizia è intervenuta più volte a smobilitare il presidio. Laha paralizzato il passaggio alma, sempre a quanto si apprende dalle stesse fonti, nessun trattore avrebbe invaso la carreggiata autostradale. I manifestanti, che per la prossima settimana hanno annunciato di voler varcare i confini del raccordo anulare per raggiungere la ...

Cagliari Terza notte di protesta per gli agricoltori e i pastori sardi al porto e nel centro di Cagliari. Non c’è ancora una data precisa per la cessazione della… Leggi ...Minuti di tensione alle porte dell’Umbria: gli agricoltori in protesta a Orte bloccano l’autostrada prima con i loro trattori e poi con balle di fieno, scatta quindi l’intervento delle forze dell’ordi ...Sono tornati ancora in presidio come avevano già fatto nei giorni scorsi in segno di portesta tra gli svincoli autostradali di Orte e Orvieto sull'Autorstrada A1. Almeno duecento trattori bloccano la ...