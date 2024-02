Trasferimento tecnologico Alleate Università e Cna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’di Pisa ha rinnovato la partnership con la Cna Pisa. Il rettore Riccardo Zucchi e il presidente Francesco Oppedisano, hanno firmato l’accordo rinnovando per altri tre anni un’alleanza che mira a favorire lo sviluppo dell’innovazione nelle piccole imprese della Provincia di Pisa. L’accordo prevede iniziative congiunte, programmi di mentoring per giovani imprenditori, collaborazioni per progetti di ricerca applicata, sostegno a imprese nascenti e altre idee per creare un ecosistema imprenditoriale dinamico e sostenibile. "Con questa convenzione, - ha detto il rettore - Ateneo e Cna rinnovano l’impegno a lavorare insieme per la crescita e il benessere del nostro territorio. Dal 2020 a oggi questa collaborazione ha permesso a tanti giovani di far crescere progetti imprenditoriali maturati all’interno del nostro CLab. Un’alleanza che ha creato l’opportunità ...