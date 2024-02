Tragedia sulla E45 | tir sfonda il guardrail e vola per 40 metri nella scarpata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Cesena, 3 febbraio 2024 – Dal basso, lo scenario mette i brividi. I piloni dell’E45 sono avvolti dal buio della sera, mentre le lamiere del camion precipitato oltre ilsono illuminate dai soccorritori che cercano di farsi largo in mezzo a un inferno. L’ennesimo che ha coinvolto l’arteria ad alto scorrimento che collega la Romagna con Orte. RAVAGLIA02/02/24 CESENA INCIDENTE MORTALE A MERCATO SARACENO CAMION ESCE DALLA CARREGGIATA E45 E-45IL GURADRAIL E CADA DA UN VIADOTTO Questa volta il teatro dellache ha visto vittima Giancarlo Cologgi, autotrasportatore di 54 anni, è stato un viadotto all’altezza del territorio comunale di Mercato Saraceno. Alcuni abitanti della zona, corsi in strada per vedere cosa fosse accaduto, avrebbero udito prima un forte rumore legato probabilmente all’urto del mezzo pesante ...