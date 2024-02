Traffico Roma del 03-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdene ho ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsu Lungotevere Testaccio all’altezza di Largo Giovanni Battista Marzi stessa situazione in via Genzano in prossimità di via Alba trafficata la via Pontina con lentamente all’altezza di Castelno siamo in direzione die prosegui fino a lunedì 5 febbraio il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti domani domenica 4 febbraio lo stop sarà Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per i veicoli a benzina fino a Euro 3 e diesel fine Euro 4 fermi anche i ciclomotori e motoveicoli a due ruote fino a €2 uno è i ciclomotori e motoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio fino ad Euro 2 per il taglio di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it della signora si permette tutto ...