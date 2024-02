Traffico Roma del 03-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilin Piazzale Clodio siamo all’altezza di viale Giovanni Falcone e Borsellino trafficata Circonvallazione Clodia con la lentamente nei pressi della popolazione Trionfale rallentamenti per incidente anche in Viale Tiziano in prossimità di via Enrico chiaradia trafficata la via Cassia covalentemente tra la sorte la Braccianese verso la Trionfale auto in fila sul Foro Italico tra tour di qui sulla Salaria verso San Giovanni li Cuti estratti sulla Cristoforo Colombo 3 a Manno Wolf Ferrari e via di Malafede verso Ostia trafficata poi la via Pontina quello lentamente tra Castelno e via di Decima edizione divia del taglio di queste date notizie potete consultare il sito.luceverde.it palazzi permette tutto a più ...