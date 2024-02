Traffico Roma del 03-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdedevo ben trovati dalla redazione un incidente nelin piazzale Parco delle Rimembranze siamo all’altezza di viale Parioli segnalazione incidente anche sul viadotto della Magliana via Magliana in uscita datrafficata la via Cassia 23 La storta e la Braccianese verso la Trionfale e rallentamenti e code a tratti anche sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e via del via Bertozzi ci spostiamo ad Ostia Dove un incidente con ilsul Lungomare Paolo Toscanelli siamo nei pressi di viale della Marina si è concluso da poco allo stadio Olimpico l’incontro Italia Inghilterra nell’ambito del torneo 6 Nazioni 2020 4 di rugby sono possibili disagi durante il deflusso degli spettatori dei dettagli di queste date notizie così consultare il sito.luceverde.it dalla signora tutto ...