Traffico Roma del 03-02-2024 ore 17 | 00

(Di sabato 3 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità l’Inghilterra nell’ambito il torneo Sei Nazioni 2020 4 di rugby Come accade per gli incontri di calcio disciplina provvisoria disulle strade adiacenti l’impianto sportivo attivi i divieti di sosta e modifiche alla viabilità lavori in corso poi sono Nomentana incrocio con viale Arturo Graf e restringimento di carreggiata con Code in direzione del centro per manutenzione dell’impianto semaforico in prossimità dell’incrocio tra via Nomentana Corso Sempione via Maiella riduzione di carreggiata solo possibili percussioni alsu Corso Sempione le ore di maggiorlavori poi di potatura e fino al 5 febbraio a Monteverde in via Federico Ozanam la strada rimane chiuso tra Piazza Donna Olimpia a via Francesco ...