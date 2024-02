Traffico Roma del 03-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione code a tratti sulla Cristoforo Colombo per un incidente tra Mezzocammino e vede ciglia verso Ostia si transita su carreggiate ridotta e città Potenza via Giovanni XXIII insegnato un veicolo fermo in direzione Trionfale rallentamenti per incidente e poi in via di Portonaccio Chiama notizia di via orero sulla Pontina è chiuso una corsia per lavori manutenzione prima del Raccordo Anulare verso Pomezia È pieno svolgimento poi allo stadio Olimpico l'incontro Italia Inghilterra nell'ambito del torneo 6 Nazioni 2020 4 di rugby Come accade per gli incontri di calcio disciplina provvisoria disulle strade di impianto sportivo attivi divieti di sosta e modifiche alla viabilità