Traffico Roma del 03-02-2024 ore 14 | 30

(Di sabato 3 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità riprenderà alle 16:30 per i veicoli della asporto merci e alle 17:30 per le auto la limitazione che oggi impone sino alle 19 uno stop ai veicoli a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 limitazioni in vigore con orari differenti da oggi è lunedì all’interno della fascia verde dopo che nei giorni scorsi è stato registrato un aumento delle polveri sottili con sforamenti nelle centraline di Corso Francia via Tiburtina via Magna Grecia via Cipro e Piazza fermi tutti i dettagli con le categorie dei veicoli coinvolti e gli orari sono sul comune..itmobilita.it intanto da oggi a Monteverde potature in via Ozanam tra Piazza di Donna Olimpia via Catel tratto chiuso aldivieti di sosta e modifiche alla viabilità anche in Piazza di ...