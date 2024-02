Traffico Roma del 03-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare code a tratti lungo la carreggiata interna per un incidente tra la Nomentana e La Rustica altre code pertra la Casilina e La Rustica in carreggiata esterna di nuovo sulla carreggiata interna si sta in coda per un incidente il 3 all’Anagnina e la pianura va sulla Pontina chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima del raccordo in direzione fuorisulla tangenziale est e file tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi ancora tra via Prenestina & viale Castrense inverso San Giovanni altre file in direzione dello Stadio Olimpico l’altezza di via Salaria e rallentamenti per un incidente in Piazza di Porta metronia San Giovanni verso via Gallia rallentamenti per incidente sulla circonvallazione Cornelia all’altezza di via Giambattista pagano nel ...