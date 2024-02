Traffico Roma del 03-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Stadio Olimpico in programma l’incontro Italia contro Inghilterra nell’ambito del torneo 6 Nazioni 2020 4 di rugby Come accade per gli incontri di calcio vi sarà una disciplina diprovvisoria sulle strade ad impianto sportivo cattivi divieti di sosta e modifiche alla viabilità per l’afflusso dei tifosi al momento code lungo Piazzale Maresciallo Giardino e sulle vie adiacentipenalizzato anche dei momenti di potatura in corso sul Lungotevere della Vittoria ricordiamo che si può raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici tra le opzioni possibili il tram 2 da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini e diverse linee bus in partenza da più quadranti cittadini lavori in corso sulla Nomentana all’incrocio con viale Arturo Graf restringimento ...