Traffico Roma del 03-02-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare code a tratti lungo la carreggiata esterna tra le uscite a Tuscolana sulla Pontina chiusa una corsia per lavori di manutenzione e prima del raccordo anulare in direzione fuorifino alle 12 in manifestazione sul tema della sicurezza stradale è possibile i disagi nell’area adiacente Piazza Irnerio zona Aurelio rallentamenti per 11 su via Fonteiana all’altezza di piazza Fonteiana sempre in zona Monteverde per un incidente in via Vitellia all’altezza di Largo Cairoli Grigioni possibile i disagi aumentano inveceper lavori al intersezione semaforica del pomeriggio allo stadio Olimpico possibili rallentamenti per la partita di rugby Italia Inghilterra alle 15:15 possibili rallentamenti intorno alla zona delle mani Barbara dormire tutto Grazie per l’attenzione ...