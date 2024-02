Traffico Roma del 03-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità polveri sottili oltre i limiti ada lunedì scatta uno stereo limitazione della fascia verde per i veicoli più inquinanti si parte oggi con lo stop delle auto a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 fino alle 12:30 e dalle 17:30 alle 19 stop anche per motorini e moto veicoli A3 Quattroruote diesel Euro 2 con un orario differente si fermano anche i veicoli per il trasporto merci sempre a benzina Euro 3 diesel euro questa mattina fino alle 10:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 Alle 19 tutti i dettagli con le categorie di veicoli coinvolti e gli orari in questi tre giorni di limitazioni alsono su comune..itmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità