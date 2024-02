Traffico Roma del 03-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto ed aumento gli spostamenti in entrata asulle consolari da segnalare i primi incolonnamenti a tratti sulla via Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone vediamo che per il superamento dei livelli di pm10 nell’aria da oggi fino a lunedì 5 febbraio È attivo il blocco ecologico all’interno della fascia verde in questo sabato e veicoli a benzina Euro 3 a gasolio Euro 4 i motori a gasolio Euro 2 saranno fermi fino alle ore 12:30 è nuovamente dalle 17:30 alle 19 a Monteverde e proseguono gli interventi di potatura su via Federico Ozanam che fino al 5 febbraio sarà chiusa tra Piazza di Donna Olimpia e via Francesco Catel deviate diverse linee bus in zona Dovrebbero terminare oggi gli interventi presso gli archi delle Mura Gianicolensi con modifiche alla viabilità su via Fratelli Bonnet e via Calandrelli attenzione alle ...