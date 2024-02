Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto resta scorrevole la circolazione sulle consolari in entrata acosì come solo accordo anulare non si segnalano disagio di rilievo nel internet la capitale a Monteverde fino al 5 febbraio per interventi di potatura via Federico Ozanam resta chiusa tra Piazza di Donna Olimpia via Francesco Catel con divieti di sosta e limitazioni alSe necessario anche sulle vie adiacenti degli atei diverse linee bus in zona a causa del superamento dei livelli di pm10 nell’aria scattano da oggi e fino a lunedì 5 febbraio le misure emergenziali antismog quindi via tu dici colazione nella fascia verde in questo sabato dalle ore 7:30 alle 12:30 e successivamente dalle 17:30 alle 19 il blocco riguarderà i veicoli a benzina Euro 3 gasolio Euro 4 i ciclomotori a tre o quattro ruote gasolio Euro 2 per i ...