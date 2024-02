Tradimenti | vendetta e un salto nel futuro | il K-Drama «Marry My Husband» conquista l' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) "My" è un K-fantasy ambientato in un ambiente lavorativo in cui la narrazione evolve in modo accattivante nel personaggio principale femminile (interpretato da Park Min-young), che passa da un ruolo apparentemente timido a uno che trasuda emancipazione. Niente di nuovo, naturalmente. Soprattutto se si aggiungono al mix una falsa migliore amica, un fidanzato doppiogiochista e traditore e un capo sexy; nonostante la mancanza di una solida premessa, "My” sta trionfando nel rating di tutto il mondo posizionandosi come una fonte di grande intrattenimento. Il tutto è dovuto, cin gran parte, al fascino dell'interazione dinamica dei personaggi e a una narrazione che prende continue svolte inaspettate. Studio Dragon si pone come faro di eccellenza nella creazione di questo ...