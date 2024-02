Torna a disposizione Erlic Per lui 50^ gara in neroverde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rientri? Nessuno. Novità? Inevitabili, vista la squalifica che appieda Henrique azzoppando la mediana. IL tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi studia soluzioni che anestetizzino assenze pesantissime in Henrique, Toljan e Berardi, pesanti ma annunciate in Obiang e Defrel. Il mercato chiuso giovedi, visto che Kumbulla non sarà del match, non cambierà le idee di Dionisi, né il secondo tempo di Monza cambierà l’assetto di un Sassuolo che al Dall’Ara proverà a compattarsi su certezze da cercare negli uomini e nel modulo. Il ritorno di(in panchina a Monza perché non al top, oggi gioca la 50ma in) dal 1’ e le conferme obbligate sulle corsie difensive di Pedersen e Doig consegnano Ferrari, Viti e Tressoldi ad un ballottaggio tutt’ora in corso mentre in attacco le scelte sembrano poche – e dovute – in Castillejo, ...