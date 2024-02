Torino-Salernitana | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il lunch match della Domenica di calcio presenta uno scontro interessante, ovvero: mala? Scopriamolo in questo articolo I diritti tv sono diventati parte integrante di un calcio che ormai è completamente mutato, con nuove regole, innovazione tecnologiche e numerose novità. La Serie A è dunque suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le società, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, i quali si ritrovano a cercare diverse informazioni per ricevere tutti i dettagli utili. Questo articolo ha dunque uno scopo ben preciso: spiegarepotere scoprire chi scenderà in campo. La giornata 23 di Serie A mostra ...