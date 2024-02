Torino | la casa dello sport | apre le porte alle Final Eight di Basket

(Di sabato 3 febbraio 2024), la città dei grandi eventiivi si appresta a dare il via alla cinque giorni in cui il mondo delsi darà appuntamento nel capoluogo piemontese per ammirare i suoi beniamini. Presso le Ogr - Officine Grandi Riparazioni di, davanti al gotha del, oggi sono state presentate tutte le novità dell’edizione di quest’anno che vuole battere i record fissati appena un anno fa con un’affluenza di pubblico mai vista (36.000 spettatori). Sono stati, infatti, già venduti oltre 36 mila biglietti, (+11% rispetto alla scorsa edizione), lei sono sold out, le semii sono ad un passo dall’esserlo e questo nonostantenon abbia una squadra tra le contendenti e neppure un team nella massima serie. Ha dalla sua però la storia ...

La drag queen 'La myss' , nota a Torino per le sue esibizioni in tributo alla rapper Myss Keta, «è stata aggredita in pieno centro », nel capoluogo ... (feedpress.me)

È deceduta ieri sera in ospedale dove era ricoverato in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio mentre si trovava in ... (tg24.sky)

Avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il 12 febbraio. Il decesso è avvenuto a Ginevra. L'annuncio è stato dato con una nota della 'Real Casa di Savoia', senza specificare luogo e data dei ...Feb 3, 2024 M.O. Roma, 3 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro forze d’elite iraniane e gruppi filo-iraniani in Iraq e Siria, come rappresaglia per l’attacco con un drone ...Cagliari non deve rimanere un episodio positivo, ma trasformarsi in un volano per non dover abbandonare troppo presto i sogni di continuare a lottare per l’Europa. La rincorsa, ...