Torino | Juric | 'Mercato? Siamo più sereni Stavolta non si poteva investire'

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alla vigilia di-Salernitana, il tecnico granata Ivanha presentato così la partita della squadra granata in conferenza stampa:...

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 1-2 in casa del Cagliari: "Abbiamo approcciato benissimo la ga... (calciomercato)

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria sul Cagliari per 2-1: “Oggi gli attaccanti hanno fatto molto ... (sportface)

L’allenatore del Torino Ivan Juric si è espresso così sulla partita giocata in trasferta stasera contro il Cagliari di Ranieri Ivan Juric ha ... (calcionews24)

Cagliari Torino , Juric torna a vince re in trasferta a distanza di tre mesi : statistiche, numeri e i voti in pagella del tecnico «Disegna un Toro ... (calcionews24)

Ivan Juric ha parlato a ridosso di Torino-Salernitana, partita che si disputerà domani alle 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Ecco le sue parole: Quanta differenza può fare il pubblico“Noi do ...Alla vigilia di Torino-Salernitana, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato così la partita della squadra granata in conferenza stampa: `Noi dobbiamo fare.L’allenatore del Torino, Ivan Juric fra poco in conferenza stampa presenterà la gara con la Salernitana che si disputerà domani alle ore 12,30 allo stadio Grande Torino Olimpico. "E' un campionato ...