Torino | donna in carcere con figlio di un mese spostata all’istituto per madri detenute

(Adnkronos) – E’ morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in ... ()

Un nuovo femminicidio gravissimo. Nel corso della serata di giovedì 11 Gennaio, la donna accoltellata in un appartamento di via Galluppi, a Torino , ... (zon)

Inflessibile , al punto da non temere di far uscire dal campo il numero 1 del mondo Novak Djokovic (nel 2020 , per aver tirato una pallina a una ... (iodonna)

Sarebbe in attesa che un giudice decida dove trasferirla e – fino a venerdì mattina – non avrebbe ancora parlato con il suo avvocato la donna ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) - La donna reclusa nella casa circondariale 'Lorusso e Cutugno' del capoluogo piemontese insieme al figlio di un mese, "ricevuta l'ordinanza del gip, è stata subito spostata questa mattina ...ENZO MONTEFUSCO A RADIO MARTE: “CHIEDO A MAZZARRI DI DECIDERE DI TESTA PROPRIA, LA SQUADRA HA TUTTO PER RIALZARSI” “Dendocker è un elemento che può giocare sia in difesa che in linea mediana – ha ...Neonato in carcere a Torino, disposto il trasferimento all'istituto a custodia attenuata per madri detenute dopo la denuncia di AVS ...