Tiro con l’arco | Chiara Rebagliati e Giuseppe Seimandi brillano nella prima giornata delle World Series

(Di sabato 3 febbraio 2024) È giunto il momento di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: lediconapprodano infatti a Las Vegas (Stati Uniti) in un palazzetto da oltre 6000 spettatori e una cornice unica nel suo genere per questo sport.le prime 300 frecce sono state scoccate nelle varie categorie: delolimpico, al compound, fino alnudo. La prestazione più brillante è stata quella dinel ricurvo femminile concludendo a 293 punti in sesta posizione. Buono è stato lo score anche per David Pasqualucci nel ricurvo maschile con 292 punti che gli valgono la 20esima posizione. Per quanto riguarda invece il compound, al femminile Elisa Roner e Marcella ...