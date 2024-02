Testa di capretto insanguinata davanti alla porta | la giudice antimafia di Lecce minacciata di morte

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Unadidi casa di Maria Francesca Mariano. E’ minaccia in stile mafioso rivoltadella Corte di Assise di, sotto scorta già da alcuni mesi. Le lettere non sono bastate. Stavolta chi ce l’ha con lei ha alzato l’asticella della violenza. Accanto all’animale sgozzato, una scritta: "Così". Le minacce a Maria Francesca Mariano sono iniziate dopo le indaginiche hannoto lo scorso 17 luglio all’arresto di 22 persone considerate appartenente al clan Lamendola-Cantanna affiliatoSacra Corona Unita. Mariano,per le indagini preliminari, ha ...

