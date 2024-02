Testa di capretto insanguinata davanti alla porta | chi è la giudice antimafia minacciata di morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 febbraio 2024) Unadicon una lunga lama infilzata è stata trovata all’ingresso dell’abitazione delladelle indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, già oggetto di minacce in passato. La notizia è rita dal Nuovo quotidiano di Puglia. Il magistrato è già sotto scorta per precedenti intimidazioni. Su un cartello, accanto ai resti dell’animale, la scritta su un cartoncino: ”Così”. Ladell’animale sarebbe stata ritrovata la notte tra giovedì e venerdì dstessa magistrata che poi ha avvisato le forze dell’ordine. InsiemeMariano è finita sotto scorta per le minacce ricevute anche la titolare dell’inchiesta, la pm Carmen Ruggiero. Sul grave episodio sta indagando la Squadra Mobile.Leggi ...