Testa capretto davanti casa magistrata

(Di sabato 3 febbraio 2024) 8.35 Unadiinsanguinata e infilzata con un coltello da macellaio, accompagnata da un biglietto in cui è scritto "Così", è stata lasciataalla porta dia Lecce della giudice Maria Francesca Mariano, da alcuni mesi sotto scorta dopo aver ricevuto lettere minatorie. Ladell'animale sarebbe stata ritrovata la notte tra giovedì e venerdì. Le intimidazioni ricevute dalla giudice sarebbero legate a indagini che hanno portato a luglio scorso a 22 arresti in un clan legato alla Sacra Corona Unita.

