Terza Luci puntate su Fosdinovo e Gragnolese L’Attuoni cerca conferme contro il Pontremoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si riparte. Bruciato il girone d’andata, tra raffiche di sorprese (Dallas Romagnano (30), promesse non mantenute((20), impennate e amarezze (Montagna Seravezzina (28), da ieri sera, con la partita giocata sotto la luce artificiale in via dei Lecci ai Ronchi tra il Tirrenia (16) e il ValliZeri (15), ha preso piede il girone di ritorno del campionato diCategoria. Quindici tappe che decideranno la sorte di una corsa che al momento registra la fuga in solitaria del Salavetitia Seravezza (37). La reginetta del torneo, dalle 15 è di scena al “Don Bosco“, ospite del Monti (22). Il Monti potrà nuovamente contare sull’apporto del cannoniere Andrea Oligeri che ha finito di scontare la pesante squalifica. Il tecnico Fabrizio Barbasini si appresta a schierare nuovamente il tridente Cresci-Tarantola-Oligeri, un tris che ha forato la rete ...