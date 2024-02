Terrorizza i passanti brandendo un bastone | per bloccarlo i carabinieri usano il taser

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Treviglio.unva iin una via di Treviglio. Urlava e si agitava, tanto che qualcuno ha avvisato iper timore che l’uomo potesse far del male a qualcuno. Quando sul posto è arrivata una pattuglia del comando di Treviglio, F.G., 26 anni, senegalese residente a Fornovo San Giovanni, si è alterato ancora di più. Ha assalito un militare cercando di prendere la pistola d’ordinanza ed ha spinto a terra il suo collega, provocandogli lesioni guaribili in tre giorni. Non c’era mezzo di calmare il 26enne, così ihanno estratto ile lo hanno colpito una prima volta, ma lo stato di agitazione era tale che la scarica non ha avuto nessun effetto. Così ne hanno fatta partire una seconda e a quel punto il senegalese è ...