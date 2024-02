Terribile incidente in galleria | un’intera famiglia distrutta Chi sono le vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 febbraio 2024) Undagli esiti tragici quello che si è verificato intorno ieri alle 15.30 all’interno dellaMigliara, sulla Statale 63. Un bilancio pesantissimo:morti marito e moglie. Altre due personerimaste ferite. LeElena Giorgini, deceduta sul colpo nello scontro, di 83 anni, e il marito di 89, spirato dopo pochi minuti dal suo arrivo in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo era rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto, estratto dai vigili del fuoco. Non sarebbero invece in gravi condizioni gli altri due feriti portati con diversi traumi all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.Leggi anche: Andrea muore a 17 anni per un. Era figlio di un famoso cantante La dinamica A ...