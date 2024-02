Terra amara | anticipazioni dal 5 al 10 febbraio | Zuleyha in fin di vita

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 febbraio 2024)Altun verrà gravemente ferita nel corso della prossima settimana di programmazione di, come si evince dalledal 5 al 10. Tutto partirà quando Hakan chiederà alla donna di sposarlo e si appresterà a rivelarle la sua vera identità. In quel momento, però, Vahap, nel tentativo di uccidere Gumusoglu, sparerà a, la quale finirà in terapia intensiva, dopo una delicata operazione. Abdulkadir, invece, sarà furioso con suo fratello. I due, per non subire la vendetta di Hakan, spingeranno Mahmut, che ha un debito con loro, ad addossarsi la responsabilità di quanto accaduto alla Altun. Fikret rifletterà sulla proposta di un suo amico, che lo inviterà a fare affari nel settore tessile, e confiderà a Cetin non solo di volersi trasferire a Istanbul, ...