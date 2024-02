Termosifoni accesi poche ore in classe | temperatura ferma a 14 gradi | la protesta di docenti e allievi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pesaro, 3 febbraio 2024 – Un’idea ai politici locali e alla Provincia la danno studenti ed insegnanti delle superiori – dal Campus di via Nanterre a Villa Caprile – stufi di sentire freddo a scuole. In generale – è il mantra – trovate i soldi per rinnovare gli infissi, eliminare gli spifferi e la dispersione termica che caratterizza gli ambienti del Campus scolastico e di Villa Caprile. Tanto al Marconi quanto al Cecchi le finestre sono vecchie di decenni. Nell’immediato invece la proposta è quella di cambiare gli orari di accensione: secondo quanto conto in presidenza, al Marconi, ivengonoalle 8 e spenti alle 11 in tutto il Campus. Questo vuol dire che si sta bene per tre ore – dalle 9 alle 12 – per poi degradare verso il freddo. Ottenere l’accensione pomeridiana per Openday, colloqui con le famiglie, ...